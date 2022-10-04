Скотт Кокер: «Федор хочет отомстить Бейдеру за поражение»

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что промоушен собирается организовать Федору Емельяненко бой с .

«Последний бой Федора перед завершением карьеры? Мы говорили об этом ранее, и у нас был назначен реванш с Бейдером в июле этого года на Красной площади.

Это был бы его заключительный бой. Вы говорите о величайшем бойце всех времен, величайшем тяжеловесе всех времен, и, когда мы планировали это мероприятие, которое должно было стать событием, на котором он уйдет на пенсию, он должен был наконец-то вернуться домой, потому что Федор объехал весь мир и покорил всех.

Он должен был приехать домой, устроить грандиозное шоу и завершить карьеру в своем родном городе. Но, очевидно, проведение специальной военной операции помешало этим планам.

Но мы все еще ведем обсуждение. Федор хочет драться прямо сейчас. Он хочет драться с Райаном Бейдером. Он хочет отомстить ему за поражение, он хочет получить титульный бой.

На самом деле, мы не слишком много говорили об этом. Но Федор писал мне об этом в последних трех-четырех сообщениях, что я получил от него. Так что посмотрим, как все будет», – сказал Кокер.

Федор Емельяненко: «Если Bellator предложит Сильву, будем рассматривать. Для меня Бейдер пока остается целью номер один»

Емельяненко – о ближайших планах: «Надеюсь, что Бейдер не словит измену и мы с ним побьемся за титул»