Шлеменко про конфликт с Емельяненко: «Не считаю, что я Федору в чем-то уступаю – в развитии ММА в России и так далее»

Российский боец Александр Шлеменко высказался о конфликте с тяжеловесом Bellator Федором Емельяненко на фоне скандала в Союзе ММА.

Шлеменко рассказал, почему не стал искать актуальный номер Емельяненко, чтобы решить недопонимание по телефону, а не в СМИ.

«Во-первых, я попытку сделал. Понимаю, что я моложе Федора, что Федор в спорте по сравнению со мной просто какая-то глыба. Я рядом с ним совершенно маленький, песчинка, можно сказать.

Я имею в виду в ММА, но чисто по-человечески, по ответственным инициативам не считаю, что Федору в чем-то уступаю – в развитии ММА в России и так далее. Поэтому Федор тоже может на меня выйти или того же Андрея Терентьева [кандидат в президенты — прим.ред.] попросить со мной поговорить, но он предпочел тоже высказаться через СМИ.

Точно так же мой ответ вы все видели. Я попробовал это сделать, у меня не получилось.

Федор взял молчание, я в принципе тоже ничего больше не отвечаю. Если еще что-то Федор ответит, тогда, может быть, я с ним поговорю. На самом деле, чтобы понимали люди, нет к нему, как он говорит, личных каких-то моментов.

Ну что мне звонить? Да, он высказал свое мнение. Он меня в чем-то обвинил, хотя все видели, что это беспочвенно. Без подтверждений, бездоказательно. Что мне отвечать? Я сказал – Федор, ты зря так говоришь», – сказал Шлеменко.

Александр Шлеменко: «Сейчас Федор выступает в Bellator, а в 2012 году он писал письма, чтобы их бои не показывали в России»

Федор – о критике Шлеменко: «Нет-нет, да покусывает моих ребят. Будто мы денег заняли и не отдали»