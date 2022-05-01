Александр Шлеменко: «Не хочу вступать в дополнительную полемику с Емельяненко. Можете продолжать меня считать кем угодно, но у меня есть свое мнение»

Российский боец ответил на претензии .

Ранее Шлеменко раскритиковал Емельяненко за предложение главе Союза ММА России Радмиру Габдуллину уйти в отставку, на что Федор тоже ответил.

«Не хочу вступать в дополнительную полемику с Федором Емельяненко. Можете продолжать меня считать кем угодно, но у меня есть свое мнение, которое я буду продолжать высказывать.

Я уже говорил, что не понимаю, зачем Федор вынес этот конфликт с Габдуллиным в публичное пространство. Можно было все решить иными путями.

Весь шум только негативно сказывается на имидже Союза ММА России», – сказал Шлеменко.

Емельяненко ответил Шлеменко: «Мне жаль, что Александр раздает комментарии направо и налево, не разобравшись в ситуации»

Шлеменко – об уходе Емельяненко из Союза ММА: «Зачем это было? Это как в ситуации с братом, когда он его Иудой называл»