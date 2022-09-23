Президент Bellator хочет организовать бой Федор Емельяненко – Андерсон Сильва

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что намерен организовать бой между экс-чемпионом UFC в среднем весе и россиянином .

«Мы предложили Андерсону бой в ММА против Федора. У нас пока не было серьезного обсуждения, но мы связались с ним, чтобы узнать, есть ли у него какой-то интерес.

Мы хотели узнать, что об этом думает Сильва. В то время он хотел полностью сосредоточиться на боксе. Посмотрим, как далеко он сможет зайти.

Мы бы могли провести этот бой в Японии или на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Давайте сделаем это, организуем грандиозное событие!

В клетке встретятся лучший боец против второго лучшего. Честно говоря, договориться о весовой категории будет сложно, но сначала нужно начать диалог, а там посмотрим.

У нас с Андерсоном был довольно короткий разговор – быстрый вопрос и быстрый ответ, но думаю, нам стоит вернуться к его обсуждению», – сказал Кокер.

47-летний Сильва 29 октября подерется по правилам бокса с видеоблогером Джейком Полом.

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