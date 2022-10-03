Тактаров – о Шлеменко: «Узнал его после того, как он сражался с пивными банками»

Бывший боец UFC Олег Тактаров высказался об , с которым у спортсмена был заочный конфликт.

Напомним, что несколько лет назад Шлеменко раскритиковал ветерана ММА за участие в рекламе пива.

«Шлеменко я особо не знал. Впечатление о нём началось с того, как он сражался с пивными банками. На этом и закончилось. После этого узнал его», – сказал Тактаров.

Шлеменко прокомментировал свой отказ от комментариев: «Где я отреагировал? Мне плевать, что произошло»

Штырков раскритиковал Шлеменко: «Что можно сделать за месяц лагеря после поражения нокаутом?»