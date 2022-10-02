Шлеменко прокомментировал свой отказ от комментариев: «Где я отреагировал? Мне плевать, что произошло»

Известный российский средневес в разговоре с журналистами объяснил, почему перестал общаться со СМИ.

«Просто надоело разговаривать за других людей, тем более неблагодарных. Мне звонят люди и просят прокомментировать. Я просто по–человечески понимаю, что вам нужно сделать материал.

Некоторые журналисты этим пользуются и делают неправильно, подставляют, пишут, что я отреагировал. Где я отреагировал? Мне плевать, что произошло. Я бы даже не знал про эту ситуацию, если бы мне не позвонили. Отреагировал…

Мне просто надоело, что я постоянно реагирую. Мне вообще надо это – реакция вот эта? Не то что я взял обет молчания или еще что–то. На фига мне это надо? Теперь больше не буду реагировать на это. Реально сижу и только реагирую», – прокомментировал Шлеменко.

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