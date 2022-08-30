Усман Нурмагомедов 19 ноября сразится за титул Bellator, в этот же день Вадим Немков подерется с Кори Андерсоном

анонсировал поединки с участием российских бойцов.

Главным событием Bellator 288, который состоится 19 ноября в Чикаго (США), станет титульный бой в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и . Кроме пояса на кону поединка будет стоять титул победителя гран-при полутяжеловесов и чек на один миллион долларов.

Напомним, что первый бой между россиянином и американцем в апреле этого года был признан несостоявшимся из-за рассечения Немкова.

На этом же турнире пройдет бой с чемпионом в легком дивизионе .

Россиянин дебютировал в Bellator в апреле 2021-го, с тех пор победив в четырех поединках, в трех из них одержав победы досрочно.

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