Вадим Немков: «Было бы интересно зайти в UFC чемпионом Bellator и сразу подраться с Прохазкой»

Российский полутяжеловес Bellator Вадим Немков ответил на вопрос о возможном переходе в .

В финальном поединке гран-при полутяжеловесов Bellator Немков сразится с Кори Андерсоном.

«Было бы интересно зайти чемпионом Bellator и сразу подраться с . Думаю, эта история будет всем интересна. Было бы четко.

Никаких принципиальных разногласий у нас с UFC нет. Федор Емельяненко говорил, что если у меня будет желание, попробуем с ними переговорить», – сказал Немков.

В 2015 году Немков проиграл Прохазке техническим нокаутом в первом раунде на турнире Rizin.

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