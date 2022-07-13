Вадим Немков: «Было бы интересно зайти в UFC чемпионом Bellator и сразу подраться с Прохазкой»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator Вадим Немков Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес Bellator Вадим Немков ответил на вопрос о возможном переходе в UFC.

В финальном поединке гран-при полутяжеловесов Bellator Немков сразится с Кори Андерсоном.

«Было бы интересно зайти чемпионом Bellator и сразу подраться с Иржи Прохазкой. Думаю, эта история будет всем интересна. Было бы четко.

Никаких принципиальных разногласий у нас с UFC нет. Федор Емельяненко говорил, что если у меня будет желание, попробуем с ними переговорить», – сказал Немков.

В 2015 году Немков проиграл Прохазке техническим нокаутом в первом раунде на турнире Rizin.

Вадим Немков назвал трех лучших бойцов в России: «Федор, Махачев и Петр Ян»

Емельяненко объяснил плохую форму Немкова в бою с Андерсоном: «Оказывается, наелся на сборах так, что все это заметили»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные