Следующий бой Александра Волкова в UFC может состояться в декабре

Тарас Кияшко, менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал, когда состоится следующий поединок бойца.

«Ждем назначения боя, дату и соперника. Саня сейчас в Америке. Я буду выдвигаться, как только узнаю дату боя.

Саша на сборах с двумя тренерами, с ним Миша Заяц и Максим Дедик. Мы хотим подраться в декабре. Готовы рассмотреть все варианты.

Многие бойцы заняты или травмированы, но надеемся, что получится», – сказал Кияшко.

В июне Волков победил Жаирзиньо Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде.

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