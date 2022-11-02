Следующий бой Александра Волкова в UFC может состояться в декабре
Тарас Кияшко, менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал, когда состоится следующий поединок бойца.
«Ждем назначения боя, дату и соперника. Саня сейчас в Америке. Я буду выдвигаться, как только узнаю дату боя.
Саша на сборах с двумя тренерами, с ним Миша Заяц и Максим Дедик. Мы хотим подраться в декабре. Готовы рассмотреть все варианты.
Многие бойцы заняты или травмированы, но надеемся, что получится», – сказал Кияшко.
В июне Волков победил Жаирзиньо Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде.
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