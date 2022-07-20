Александр Волков: «Хотелось бы успеть подраться со Стипе Миочичем»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, с кем бы хотел подраться в следующем бою.

«Было бы интересно подраться со . Для меня это был бы хороший бой в плане медийности. Он свободен, и это был бы для меня более-менее удобный поединок.

Почему бы Миочичу, который находится в топе, но не является чемпионом, не принять бой со мной? Тем более, что я единственный свободен.

Вопрос в том, как это видит UFC, насколько хотят его сберечь, потому что, очевидно, что он будет драться недолго. У него подходит возраст, а учитывая, что он дерется редко, уже накопил какой-то капитан, и у него есть хорошая работа, которую он любит.

Вряд ли Миочич задержится надолго, поэтому хотелось бы успеть подраться с ним», – сказал Волков.

Миочич не дрался с марта прошлого года, когда проиграл титул Фрэнсису Нганну. Волков в июне этого года в первом раунде победил Жаирзиньо Розенстрайка.

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