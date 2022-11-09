Мераб Двалишвили подвинул Петра Яна в рейтинге UFC, став вторым

Теги рейтинги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец Мераб Двалишвили занял единоличное второе место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

Ранее Двалишвили, который дрался в последний раз 2,5 месяца назад, делил вторую строчку с Петром Яном.

На UFC 280 в Абу-Даби Ян проиграл раздельным решением судей Шону О’Мэлли.

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