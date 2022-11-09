Мераб Двалишвили подвинул Петра Яна в рейтинге UFC, став вторым

Грузинский боец занял единоличное второе место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

Ранее Двалишвили, который дрался в последний раз 2,5 месяца назад, делил вторую строчку с Петром Яном.

На UFC 280 в Абу-Даби Ян проиграл раздельным решением судей Шону О’Мэлли.

Майрбек Хасиев: «Нам было бы интересно возвращение Петра Яна в ACA. Но я уверен, что UFC его не отпустит»

Бен Аскрен предложил UFC обменять Яна на Джонсона: «Это будет дико»