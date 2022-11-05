Майрбек Хасиев: «Нам было бы интересно возвращение Петра Яна в ACA. Но я уверен, что UFC его не отпустит»

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев поделился мнением насчет возможного возвращения из UFC.

На UFC 280 в Абу-Даби россиянин проиграл раздельным решением судей Шону О’Мэлли.

«Конечно, нам было бы интересно возвращение Петра Яна. Задайте любой лиге вопрос, задайте Хабибу, спросите у Камила. Естественно, Петр Ян - это топовый боец, не нашей лиги или какой-то лиги, это топовый боец мирового уровня, кто бы что ни говорил.

Я считаю, что его засудили и считаю, что именно в политическом плане, упором именно на политику его и засудили. Мое мнение, я никому его не навязываю.

Конечно, это желанный боец для любой лиги, я уверен, что UFC его, скорее всего, не отпустит. Не отпустит в каком плане - держать насильно не будут, просто предложение будет очень солидным и он останется. Но если вдруг по каким-то причинам он будет свободным, - естественно, я переговорю с ним на эту тему. У меня прямая связь с ним, общаемся без проблем.

Было ли общение с ним послу турнира? До боя было. Мы гуляли, у меня был VIP-проход, куда хочу, иду. И естественно, наткнулся на Петра с сыном, пообщались. Он мне сказал, что я хорошо выгляжу.

Я сказал, что молодые наглые стали, поэтому стараюсь быть в форме. Понял, о чем я говорю, да? Пошутили с ним, пообщались. Отличный парень, я всегда говорил, что он мне нравится, отличные мужские качества.

Когда он с нами сотрудничал, у него и его команды была конкретика, сказал-сделал. Вот такие ребята мне нравятся», – сказал Хасиев.

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