Рэпер Баста: «Победа Яна над О’Мэлли была для меня очевидной. Хочется пожелать Петру не отчаиваться»
Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, прокомментировал спорное поражение Петра Яна от Шона О’Мэлли на UFC 280.
«Победа Петра была для меня очевидной. Возможно, он проиграл из-за симпатий судей к сопернику.
В этот вечер несколько наших спортсменов одержали победу в турнире, может, причина в этом. Поединок был интересным, все три раунда Петр показывал высокий уровень. Тем не менее, совокупность факторов определила результат.
Хочется пожелать Петру не отчаиваться и продолжать двигаться вперед. Чем сложнее путь, тем слаще победа.
Я знаю Петра лично, как замечательного человека и удивительного спортсмена. Уверен, что все большие достижения у него впереди», – сказал рэпер.
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