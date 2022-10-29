Рэпер Баста: «Победа Яна над О’Мэлли была для меня очевидной. Хочется пожелать Петру не отчаиваться»

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Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, прокомментировал спорное поражение Петра Яна от Шона О’Мэлли на UFC 280.

«Победа Петра была для меня очевидной. Возможно, он проиграл из-за симпатий судей к сопернику.

В этот вечер несколько наших спортсменов одержали победу в турнире, может, причина в этом. Поединок был интересным, все три раунда Петр показывал высокий уровень. Тем не менее, совокупность факторов определила результат.

Хочется пожелать Петру не отчаиваться и продолжать двигаться вперед. Чем сложнее путь, тем слаще победа.

Я знаю Петра лично, как замечательного человека и удивительного спортсмена. Уверен, что все большие достижения у него впереди», – сказал рэпер.

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