«Не думаю, что это было ограбление». Стерлинг изменил мнение насчет итога боя Ян – О’Мэлли
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что Шон О’Мэлли справедливо победил Петра Яна на UFC 280.
«В первом раунде было трудно определить победителя. Это напомнило мне первый раунд нашего второго боя с Яном. Очень и очень сложный раунд для судей.
Мне пришлось несколько раз пересмотреть его, чтобы оценить, какой урон нанес Шон, по сравнению с контролем, который был у Яна.
Если бы Петр нанес урон и получил контрольное время, тогда бы я был согласен. Ему нужно было забирать первый раунд.
Наблюдая за их поединком во время разминки, мне показалось, что победил Ян. Сейчас же я ни в коем случае не думаю, что это было ограбление», – сказал Стерлинг.
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