Бен Аскрен предложил UFC обменять Яна на Джонсона: «Это будет дико»

Бывший чемпион Bellator и боец UFC Бен Аскрен считает, что стоит обменять на .

«Не думаю, что Ян больше хочет находиться в UFC. Руководство должно найти для него хороший вариант.

Думаю, он хочет драться в ONE, потому что тренируется в Таиланде. Возможно, в UFC захотят вернуть Джонсона. Это будет дико», – сказал Аскрен.

На UFC 280 в Абу-Даби Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей.

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