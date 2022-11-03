Бен Аскрен предложил UFC обменять Яна на Джонсона: «Это будет дико»

Теги легчайший вес UFC MMA Бен Аскрен Деметриус Джонсон Петр Ян ONE Championship Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион Bellator и боец UFC Бен Аскрен считает, что Петра Яна стоит обменять на Деметриуса Джонсона.

«Не думаю, что Ян больше хочет находиться в UFC. Руководство должно найти для него хороший вариант.

Думаю, он хочет драться в ONE, потому что тренируется в Таиланде. Возможно, в UFC захотят вернуть Джонсона. Это будет дико», – сказал Аскрен.

На UFC 280 в Абу-Даби Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей.

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