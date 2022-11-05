Дмитрий Бивол про реванш с Канело: «Я хочу двигаться вперед, идти к вершинам, завоевывать еще пояса в своем весе»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о следующем сопернике после боя с Хильберто Рамиресом.
— В случае победы над Рамиресом какой бой более вероятен - с Бетербиевым или реванш с Канело?
— Посмотрим, надо сначала с Рамиресом отбоксировать, и дальше будет видно. Это все больше зависит от Matchroom, от наших промоутеров. Но больше от Matchroom.
— Вам самому что интереснее?
— Я хочу двигаться вперед, идти к вершинам, завоевывать еще пояса в своем весе. Я у Канело выиграл, получил большое удовольствие и много плюсов от этого, получил этот бой сейчас легче.
Думаю, если бы не победа в предыдущем бою, я вряд ли боксировал бы сейчас в Абу-Даби.
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