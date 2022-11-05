Дмитрий Бивол про реванш с Канело: «Я хочу двигаться вперед, идти к вершинам, завоевывать еще пояса в своем весе»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о следующем сопернике после боя с Хильберто Рамиресом.

— В случае победы над Рамиресом какой бой более вероятен - с Бетербиевым или реванш с Канело?

— Посмотрим, надо сначала с Рамиресом отбоксировать, и дальше будет видно. Это все больше зависит от Matchroom, от наших промоутеров. Но больше от Matchroom.

— Вам самому что интереснее?

— Я хочу двигаться вперед, идти к вершинам, завоевывать еще пояса в своем весе. Я у Канело выиграл, получил большое удовольствие и много плюсов от этого, получил этот бой сейчас легче.

Думаю, если бы не победа в предыдущем бою, я вряд ли боксировал бы сейчас в Абу-Даби.

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