WBC исключил из рейтинга российских боксеров

Президент Всемирного боксерского совета ( ) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

«Все боксеры из России и Белоруссии будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах, и их граждане не смогут боксировать за титулы WBC.

Выражаю глубокое сожаление перед спортсменами, промоутерами и членами боксерской общественности из России и Белоруссии, на которых отразятся эти события», – сказал Сулейман.

Отмечается, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с Россией.

Россиянин Артур Бетербиев владеет поясом WBC в полутяжелом весе. Сулейман в апреле заявлял, что боксер может продолжить карьеру под канадским флагом, так как имеет паспорт этой страны.

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