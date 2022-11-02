Бивол про бой с Бетербиевым: «Я действительно хочу этого гораздо больше, чем реванша с Канело»

Чемпион WBA в полутяжелом весе высказался о потенциальном поединке с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Он является обладателем всех остальных поясов в полутяжелом весе. Я хотел драться за еще один пояс с тех пор, как стал чемпионом.

С каждым разом мне все больше и больше хочется драться за очередной пояс. Я действительно хочу этого гораздо больше, чем реванша с Канело», – сказал Бивол.

5 ноября в Абу-Даби Бивол подерется с Хильберто Рамиресом.

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