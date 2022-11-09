Мендес про освобождение Веласкеса: «Время покончить с этим делом»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес прокомментировал освобождение из заключения под залог в один миллион долларов.

«Наконец-то Веласкеса освободил судья, который понимает, что ни один настоящий мужчина, такой как Кейн, никогда бы не сбежал от семьи.

Теперь пришло время двигаться вперед и покончить с этим делом, чтобы навсегда вернуть Кейна домой», – написал Мендес.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Экс-чемпион преследовал мужчину, который обвиняется в растлении малолетнего.

Кейн Веласкес освобожден из-под стражи под залог в размере 1 млн долларов

Хабиб принял участие в митинге в поддержку Веласкеса возле здания суда в Калифорнии