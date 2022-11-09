Кейн Веласкес освобожден из-под стражи под залог в размере 1 млн долларов

Теги происшествия UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кейн Веласкес Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес освобожден из-под стражи после восьми месяцев нахождения в заключении.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Экс-чемпион UFC преследовал мужчину, который обвиняется в растлении малолетнего.

Судья округа Санта-Клара (Калифорния) принял решение освободить тяжеловеса после досудебного слушания, которое длилось тринадцать часов в течение двух дней.

Веласкес заплатит один миллион долларов залога, обязан будет носить GPS-браслета, также ему запретили приближение к жертвам ближе чем на триста метров.

Хабиб принял участие в митинге в поддержку Веласкеса возле здания суда в Калифорнии

Дэйна Уайт написал письмо судье, который ведет дело Кейна Веласкеса

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