Хавьер Мендес: «Махачев из той же категории, что и Джонсон, Сен-Пьер и Джонс. Он боец, который везде хорош»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес оценил навыки своего подопечного Ислама Махачева, которому 22 октября драться с за вакантный титул в легком весе.

— Самый болезненный удар, который прилетал вам, когда вы держали лапы?

— Самый болезненный удар был от . Я держал пэды, и он ударил кик прямо голенью, и у меня что-то порвалось в предплечье. Я вроде держал лапу, был готов принять удар, но пошла такая отдача, что было очень больно.

— Кики Ислама улучшаются заметными темпами?

— Да, они улучшаются. Ислам очень универсальный боец. Самый универсальный легковес, которого я видел. Он из той же категории, что и Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер, , , Генри Сехудо.

Он боец, который хорош везде. Повторюсь, он очень умен по отношению к своему организму. Он никогда не психует, знает, что нужно, а что не нужно делать. Он всегда меня впечатляет.

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