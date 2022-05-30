Чак Лидделл: «Забавно, как легко они отпускают на свободу сумасшедших, и как не хотят выпускать Веласкеса»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Чак Лидделл не доволен тем, что суд отказывается выпускать Кейна Веласкеса под залог.
Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Экс-чемпион UFC преследовал мужчину, который обвиняется в растлении малолетнего.
«Забавно, как легко они отпускают на свободу всяких сумасшедших, и как не хотят выпускать Кейна. Я понимаю Кейна в этой ситуации», – сказал Лидделл.
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