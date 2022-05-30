Чак Лидделл: «Забавно, как легко они отпускают на свободу сумасшедших, и как не хотят выпускать Веласкеса»

Бывший чемпион в полутяжелом весе не доволен тем, что суд отказывается выпускать под залог.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Экс-чемпион UFC преследовал мужчину, который обвиняется в растлении малолетнего.

«Забавно, как легко они отпускают на свободу всяких сумасшедших, и как не хотят выпускать Кейна. Я понимаю Кейна в этой ситуации», – сказал Лидделл.

Хабиб Нурмагомедов – о деле против Веласкеса: «Несправедливо, что Кейн сидит в тюрьме, а тот парень разгуливает по улицам»

Джо Роган поддержал Веласкеса, выстрелившего в педофила: «Можно только представить чертову ярость, которая переполняла его разум»