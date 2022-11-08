Поляна Виана – о Колби: «Он хотел, чтобы я вставила ему палец в задницу, но я не стала»

Боец минимального веса UFC Поляна Виана оставила неоднозначную публикацию в соцсетях о топовом полусредневесе UFC Колби Ковингтоне.

Ранее «Хаос» заявлял, что состоял в романтических отношениях с Вианой.

«Колби хотел, чтобы я вставила ему палец в задницу, но я не стала. Он расстроился», – написала Поляна в соцсетях.

Бой Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона состоится 18 марта в Великобритании (ТАСС)

Сехудо считает Ковингтона фаворитом боя с Чимаевым: «Дух американской борьбы и большой бензобак делают Колби опасным»