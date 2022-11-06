Бонусы UFC Vegas 64: Боя вечера нет, Магни и Виана – перформанс вечера

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 64, в главном событии которого прошел бой в минимальном весе между Амандой Лемос и Мариной Родригес, в котором победу техническим нокаутом в третьем раунде одержала Лемос.

По итогам турнира были определены обладатели денежных премий в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление.

Бонусы получили Нил Магни (задушил Даниэля Родригеса в третьем раунде), Поляна Виана (нокаутировала Джин Ю Фрей в первом раунде), Тамирес Видаль (нокаутировала Рамону Паскуаль в первом раунде) и Марио Баутиста (победил Бенито Лопеса болевым приемом в первом раунде).

Дэйна Уайт второй турнир подряд обошелся без награды за лучший бой вечера.

UFC Vegas 64: Родригес проиграла Лемос, Магни задушил Родригеса, Уланбеков победил Манесса