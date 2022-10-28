Уиттакер – о поединке Чимаева и Ковингтона: «Стилистически ужасный бой для Колби»
Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер объяснил, почему считает Хамзата Чимаева непроходимым соперником для Колби Ковингтона.
«Я думаю, что это стилистически ужасный бой для Колби. Вы видели это с Усманом. Если Колби не может безжалостно проводить тейкдауны, то бой превращается в поединок по кикбоксингу.
Я думаю, что Ковингтон великолепен в том, что он делает, но он не кикбоксер или ударник по сути. Его стиль давление и стиль борьбы – это то, что для него естественно.
Хамзат Чимаев, он может нейтрализовать тейкдауны Колби. Он большой чувак с длинными руками и большой досягаемостью», – сказал Роберт.
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Бой Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона состоится 18 марта в Великобритании (ТАСС)
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