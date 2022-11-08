Тренер Адесаньи: «У Перейры не было бы шанса получить бой, если бы между ними не было истории»
Юджин Бэрмэн, тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, раскритиковал промоушен за организацию поединка против Алекса Перейры.
По мнению специалиста, бразилец на данном этапе карьеры в ММА не заслужил бой за титул UFC.
«У него не было бы шанса получить бой, если бы между ними не было истории. Это смешно. Просто смешно, что кто-то может получить титульный бой так быстро.
Между ними есть своя история, а у UFC она своя. Я понимаю, что Дэйна Уайт должен продвигать бои. Это то, что они делают действительно хорошо.
В UFC ухватились за эту историю, думая, что это будет отличный бой, который привлечет много внимания. Поэтому Алекс получил возможность побороться за титул», – сказал Бэрмэн.
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