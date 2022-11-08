Адесанья считает Перейру средним бойцом ММА: «Он дерется на 4-5 по 10-балльной системе»

Чемпион UFC в среднем весе оценил навыки в смешанных единоборствах.

Напомним, что их поединок возглавит турнир UFC 281, который пройдет в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке.

«Я ничего не знаю о его карьере в ММА. Я никогда не смотрел его поединки, пока он не попал в UFC.

Я бы сказал, что он дерется на четвертку, возможно на пятерку по 10-бальной шкале. Я думаю, что после последнего боя Алексу можно поставить пятерку», – сказал Адесанья.

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