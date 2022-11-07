Адесанья – о проигрыше Перейре в кикбоксинге: «Однажды он меня избил, такова реальность»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вспомнил о боях с Алексом Перейрой по правилам кикбоксинга, в которых бразилец дважды победил Исраэля, один раз нокаутировав его.

Напомним, что бой новозеландца и бразильца возглавит турнир UFC 281, который пройдет в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке.

«Однажды он уже избил меня. Такова реальность. Я знаю, что случилось в моем прошлом, и смирился с этой реальностью, но Алекс не может воспринять то, что не услышит вердикт судей», – сказал Адесанья.

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