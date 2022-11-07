Адесанья – о нокауте от Перейры: «Тогда я слишком проголодался и не остался верным своему стилю»
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья назвал причины поражения во втором поединке с Алексом Перейрой по правилам кикбоксинга. Напомним, что в реванше бразилец нокаутировал будущего чемпиона UFC.
«В тот момент я слишком проголодался, а затем стал слишком вкладываться в атаки. В третьем раунде он сделал свою работу, и я отдаю ему должное за это.
Он вошел готовый, заставил меня уклоняться, кидать и кидать удары, а потом сам взорвался, поймал меня, и это все, что тут можно сказать. Это было из-за того, что я не остался верным своему стилю», – сказал Адесанья.
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