Адесанья – о нокауте от Перейры: «Тогда я слишком проголодался и не остался верным своему стилю»

Чемпион UFC в среднем весе назвал причины поражения во втором поединке с по правилам кикбоксинга. Напомним, что в реванше бразилец нокаутировал будущего чемпиона UFC.

«В тот момент я слишком проголодался, а затем стал слишком вкладываться в атаки. В третьем раунде он сделал свою работу, и я отдаю ему должное за это.

Он вошел готовый, заставил меня уклоняться, кидать и кидать удары, а потом сам взорвался, поймал меня, и это все, что тут можно сказать. Это было из-за того, что я не остался верным своему стилю», – сказал Адесанья.

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