Адесанья намерен вырубить Перейру: «Хочу быть первым, кого он увидит, когда очнется»
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что хочет причинить большой урон Алексу Перейре, с которым новозеландец проведет поединок на UFC 281.
«После боя можно будет снимать фильм ужасом. Я собираюсь сохранить эту тему и сделать фильм ужасов.
Я хочу быть первым, кого он увидит, когда очнется. Я хочу убедиться, что нахожусь в его поле зрения.
Когда он проснется, он будет смотреть прямо на меня, а затем на рефери. Я буду первым, кого он увидит. Именно так закончится наш бой», – сказал Исраэль.
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