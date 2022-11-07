Адесанья намерен вырубить Перейру: «Хочу быть первым, кого он увидит, когда очнется»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья UFC 281 Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что хочет причинить большой урон Алексу Перейре, с которым новозеландец проведет поединок на UFC 281.

«После боя можно будет снимать фильм ужасом. Я собираюсь сохранить эту тему и сделать фильм ужасов.

Я хочу быть первым, кого он увидит, когда очнется. Я хочу убедиться, что нахожусь в его поле зрения.

Когда он проснется, он будет смотреть прямо на меня, а затем на рефери. Я буду первым, кого он увидит. Именно так закончится наш бой», – сказал Исраэль.

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