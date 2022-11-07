Дебютант UFC Никал считает, что Адесанья его не сможет нокаутировать

Новобранец UFC Бо Никал, которому на турнире UFC 285 предстоит дебют в промоушене, порассуждал о возможном поединке с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

По мнению молодого средневеса, у новозеландца нет инструментов, чтобы одержать победу в таком бою.

«Он просто убийца на ногах. Исраэль может нокаутировать любого. У него потрясающий удар, но каждый раз, когда вы вступаете в бой, есть возможность быть нокаутированным. Каждый раз, когда я представляю наш поединок, то понимаю, что единственный способ Адесанье победить меня, это нокаутировать.

На самом деле нет никаких шансов, что он сможет удержать меня подальше, и будет разбирать на протяжении пяти раундов.

Я не могу представить, как Исраэль сможет помешать мне повалить его на землю и заставить сдаться», – сказал Никал.

Адесанья – о бое с Перейрой: «Никто не знает, кто победит нокаутом»