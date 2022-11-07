Адесанья – о бое с Перейрой: «Никто не знает, кто победит нокаутом»

Чемпион UFC в среднем весе поделился ожиданиями от грядущего поединка против .

Напомним, что бой новозеландца и бразильца возглавит турнир UFC 281, который пройдет в ночь на 13 ноября.

«В этом бою я буду сосредоточен и взволнован, потому что этот парень сделает все, чтобы победить меня.

Что самое интересное в нашем противостоянии, так это то, что никто не знает, кто победит нокаутом. Это самое интересное», – сказал Адесанья.

Адесанья про бой с Перейрой: «К черту пояс! Я просто хочу победить этого убийцу»

Стал известен главный кард турнира UFC 281, который пройдет 13 ноября