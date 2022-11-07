Адесанья – о бое с Перейрой: «Никто не знает, кто победит нокаутом»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от грядущего поединка против Алекса Перейры.

Напомним, что бой новозеландца и бразильца возглавит турнир UFC 281, который пройдет в ночь на 13 ноября.

«В этом бою я буду сосредоточен и взволнован, потому что этот парень сделает все, чтобы победить меня.

Что самое интересное в нашем противостоянии, так это то, что никто не знает, кто победит нокаутом. Это самое интересное», – сказал Адесанья.

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