Адесанья про бой с Перейрой: «К черту пояс! Я просто хочу победить этого убийцу»

Чемпион UFC в среднем весе поделился ожиданиями от боя с .

«Для меня самое главное – это побить его. К черту пояс! Я просто хочу победить этого убийцу, как он. Лишь это имеет значение.

Поражение в кикбоксинге? Я оставил это в прошлом и забыл. Теперь я вижу, что сделал не так. Так что ему не удастся повторить успех. Он выйдет драться против совсем другого бойца, которым я стал.

Я полностью переродился и прямо сейчас чувствую, что хочу как следует оторваться. Вот моя цель.

В этом поединке мне хочется устроить веселье. Ведь когда мне по кайфу – я самый лучшим в мире», – сказал Адесанья.

Бой Адесаньи и Перейры 13 ноября возглавит UFC 281 в Нью-Йорке.

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