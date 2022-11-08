Промоутер Алексей Титов: «Можно подумать о бое Харитонова и Дацика»

Промоутер Алексей Титов заявил, что Сергей Харитонов может провести боксерский поединок с .

«Бой Кудряшов – Харитонов неактуален из-за поражения Дмитрия от Сослана Асбарова. Харитонов активен, нужно найти для него соперника.

Возможно, тот же Арслан Яллыев, как мы и планировали. Можно также подумать о бое Харитонов – Дацик ввиду того, что Вячеслав победил , – сказал Титов.

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