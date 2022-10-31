Гаджиев про Харитонова: «Обиженный человек, который периодически пользуется случаем, чтобы полизать чей-то зад»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на интервью Сергея Харитонова, который назвал его паразитом и червяком.
«Это тот самый случай, когда о человеке уже можно хорошо судить, если о нем плохо отозвался Сергей Харитонов. Так что спасибо за негативную оценку (смеется).
Я Харитонова отношу к категории обиженных на весь свет людей, которые периодически пользуются случаем, чтобы полизать чей-то зад.
К Карелину он может не подлизываться, тот его интервью все равно не читает», – сказал Гаджиев.
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