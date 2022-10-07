Гонорар Исмаилова за боксерский поединок с Дациком может составить 20 млн рублей (Metaratings)

Бойцовская лига оценивает возможность организовать боксерский поединок между и .

По информации Metaratings, гонорар «Лысого хищника» за этот бой может составить 15-20 миллионов рублей.

Напомним, что Исмаилову 7 октября предстоит бой против Александра Илича по правилам бокса. Дацик в последнем поединке на ринге нокаутировал .

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