Гонорар Исмаилова за боксерский поединок с Дациком может составить 20 млн рублей (Metaratings)

Теги Александр Емельяненко Вячеслав Дацик бокс Магомед Исмаилов Hardcore Boxing Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Бойцовская лига Hardcore оценивает возможность организовать боксерский поединок между Магомедом Исмаиловым и Вячеславом Дациком.

По информации Metaratings, гонорар «Лысого хищника» за этот бой может составить 15-20 миллионов рублей.

Напомним, что Исмаилову 7 октября предстоит бой против Александра Илича по правилам бокса. Дацик в последнем поединке на ринге нокаутировал Александра Емельяненко.

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