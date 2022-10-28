Емельяненко – о поражении Дацику: «Я поторопился и кинулся на него»
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко назвал причины поражения в бою с Вячеславом Дациком.
«Подготовка к бою с Дациком у меня прошла очень хорошо – я набрал отличную форму. Я просто недооценил соперника, недооценил Дацика.
Я смотрел его бои, видел, что он не боксирует, не умеет боксировать как боксер. У него есть один удар из-под жопы, и он как мельница идет и бьет.
В принципе, я готовился, но во время боя все равно преобладают какие-то эмоции, грудь колесом – вот я смогу. Я просто поторопился и кинулся на него.
Одна из грубейших ошибок, когда ты видишь, что попал, кидаешься добивать, и в этот момент можно пропустить.
Я пропустил в область виска. Это слабое место. Борода, виски – там находятся нервные окончания», – сказал Емельяненко-младший.
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