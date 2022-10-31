Сергей Харитонов: «Согласен с Карелиным, Гаджиев – червяк и паразит»

Российский боец прокомментировал слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, назвавшего президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева спекулянтом.

«Согласен с Карелиным полностью по Камилу Гаджиеву. Это червяк и паразит нашего вида спорта. Но и он по-своему выполняет свои функции, которые позволяют молодым ребятам вырваться на ведущие позиции в нашем спорте.

Но я согласен с Сан Санычем в том, что таких людей не должно быть в качестве организаторов. На этих должностях должны работать правильные, прагматичные и порядочные люди. Гаджиев – это непорядочный человек», – сказал Харитонов.

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