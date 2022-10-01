Энтони Смит: «Перейра – единственный боец в среднем весе, который может драться с Адесаньей на его условиях»

Американский боец поделился прогнозом на бой чемпиона UFC в среднем весе и Алекса Перейры.

«Я был потрясен тем, насколько Алекс большой в реальной жизни. Он просто огромен — значительнее крупнее Адесаньи.

Думаю, что для Иззи в большинстве случаев габариты не имеют значения, но Перейра может драться с ним на его условиях.

Он единственный парень в среднем весе, который может драться с Исраэлем на его условиях. Угрозы борьбы в этом бою для Алекса тоже нет. Ни один из этих парней не умеет проводить тейкдауны», – сказал Смит.

Бой Адесаньи и Перейры 12 ноября возглавит 281 в Нью-Йорке.

Адесанья назвал самую сильную сторону Алекса Перейры

Перейра – о бое с Адесаньей: «Он не продержится пять раундов со мной»