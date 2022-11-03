Стал известен главный кард турнира UFC 281, который пройдет 13 ноября
UFC опубликовал основной кард 281-го турнира, который пройдет 13 ноября в Нью-Йорке.
Главным событием вечера станет бой чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи и бразильца Алекса Перейры.
Главный кард UFC 281:
- Исраэль Адесанья (Новая Зеландия) – Алекс Перейра (Бразилия);
- Карла Эспарза (США) – Вейли Чжан (Китай);
- Дастин Порье (США) – Майкл Чендлер (США);
- Фрэнки Эдгар (США) – Крис Гутьеррес (США);
- Дэн Хукер (Австралия) – Клаудио Пуэльес (Перу).
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