Стал известен главный кард турнира UFC 281, который пройдет 13 ноября

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UFC опубликовал основной кард 281-го турнира, который пройдет 13 ноября в Нью-Йорке.

Главным событием вечера станет бой чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи и бразильца Алекса Перейры.

Главный кард UFC 281:

  • Исраэль Адесанья (Новая Зеландия) – Алекс Перейра (Бразилия);
  • Карла Эспарза (США) – Вейли Чжан (Китай);
  • Дастин Порье (США) – Майкл Чендлер (США);
  • Фрэнки Эдгар (США) – Крис Гутьеррес (США);
  • Дэн Хукер (Австралия) – Клаудио Пуэльес (Перу).

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