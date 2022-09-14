Роберт Уиттакер: «Могу натравить своего нового друга Чимаева на двух парней, которых хочу побить»

Бывший чемпион в среднем весе ответил на предложение потренироваться вместе.

«Я слышал о настрое Чимаева драться с плохими парнями, и могу его в этом только поддержать. Если он хочет тренироваться вместе, я только за. Вдвоем мы можем перебить много плохих парней.

Думаю, это будет очень весело, и мы сможем попортить кровь многим бойцам.

Переход Чимаева в средний вес? Это будет сложно, но стилистически он может справиться со многими парнями в дивизионе. Я бы с удовольствием посмотрел бой Чимаева и Алекса Перейры. Думаю, для Хамзата это будет хороший бой, и мы сможем увидеть, на что действительно способен Перейра.

Также я бы хотел увидеть бой Чимаева и , потому что с точки зрения стиля в их игре много разных переменных, которые делают этот бой особенно интересным.

К тому же, я смогу натравить своего нового друга Чимаева на двух парней, которых хочу побить», – сказал Уиттакер.

Чимаев отказался от боя с Уиттакером: «Хочу биться с кем-то плохим, чтобы мне его не было жалко»

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