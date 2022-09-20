Адесанья – о поражениях от Перейры: «Я думал, что выиграл первый бой, а во втором рефери спас его задницу»

Чемпион UFC в среднем весе вспомнил бои против Алекса Перейры по правилам кикбоксинга.

Напомним, что бразилец оба раза побеждал новозеландца: в первый раз решением судей, а в реванше нокаутом.

«Когда я дрался с ним, то думал, что выиграл первый бой. Во втором поединке Алекс был на коньках. Рефери спас его задницу, потому что я чуть не уронил его.

В третьем раунде он нокаутировал меня. Бой проходил в Бразилии, поэтому для него это красивая история, но я все еще здесь.

Это все идеально подходит для сюжетной линии. Я неоднократно говорил, что если он сможет легко победить меня в этот раз, то станет легендой.

Но я знаю, как одолеть Перейру. Я могу это сделать и сделаю. Я заткну этого парня и шокирую мир», – сказал Адесанья.

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