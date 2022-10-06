Сергей Ковалев: «У Фьюри – коряга неудобная, поэтому прогулка у Усика будет нелегкая»
Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев поделился ожиданиями от возможного боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
«Конечно, я буду болеть за Саню, потому что мы все-таки в одной команде. Ну и вообще он мне симпатичен как человек – порядочный.
А Фьюри я знать не знаю, и в принципе не горю желанием. А кто выиграет?
Фьюри – коряга неудобная, нестандартная, поэтому прогулка будет нелегкая, как с Энтони Джошуа.
Джошуа все-таки морально проиграл. Я считаю, еще до первого боя», – сказал Ковалев.
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