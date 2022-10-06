Сергей Ковалев: «У Фьюри – коряга неудобная, поэтому прогулка у Усика будет нелегкая»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от возможного боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между и .

«Конечно, я буду болеть за Саню, потому что мы все-таки в одной команде. Ну и вообще он мне симпатичен как человек – порядочный.

А Фьюри я знать не знаю, и в принципе не горю желанием. А кто выиграет?

Фьюри – коряга неудобная, нестандартная, поэтому прогулка будет нелегкая, как с .

Джошуа все-таки морально проиграл. Я считаю, еще до первого боя», – сказал Ковалев.

Боб Арум: «Бой Усик – Фьюри может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта»

Боб Арум: «Я знал, что Хирн найдет способ саботировать бой Фьюри – Джошуа»