Бивол заявил, что пока не считает себя лучшим в мире: «Мне нужны еще победы и еще пояса»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол отреагировал на слова , назвавшего россиянина достойным звания лидера рейтинга P4P.

«Спасибо, Рамирес тоже хороший боксер, один из лучших в полутяжелом весе. Я рад, что у него выиграл.

Я не могу сказать, что я сейчас самый-самый лучший боксер в мире, потому что мне нужны еще такие победы, как Зурдо, . Мне нужны еще пояса.

Есть еще много ребят, кого нужно побить. И тогда я смогу сказать спокойно: «Я лучший, потому что я то-то и то-то сделал», – заявил Бивол.

Бивол – о выходе на бой без флага: «Было такое правило, что без него выходим»

Судейские записки боя Бивол – Рамирес