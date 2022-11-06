Хирн – о Биволе: «Лучший полутяжеловес в мире, он заслуживает быть лидером рейтинга P4P»

Британский боксерский промоутер не скупился на похвалу в адрес Дмитрия Бивола после убедительной победы россиянина в бою против за титул WBA в полутяжелом весе.

«Я думаю, что Дмитрий Бивол может быть первым номером рейтинга P4P. Этот парень очень хорош уже продолжительное время.

Люди давно говорят мне, что он крутой. Бивол просто искал свою возможность. Конечно же, у него есть победа над Канело Альваресом, невероятным первым номером P4P.

Но сегодняшняя победа… Честно говоря, Бивол едва ли проиграл один раунд. Я думаю, что судьи отдали Рамиресу несколько утешительных раундов, так как поединок был односторонним.

Возможно, Бивол проиграл один раунд. Но я действительно считаю, что этот парень невероятен. Я совершенно уверен, что он лучший полутяжеловес в мире», – сказал Хирн.

Дмитрий Бивол: «У меня есть цель. Я хочу стать абсолютным чемпионом!»

Дмитрий Бивол: «Я доказал, что могу быть лучшим парнем в мире. Лев – не самое большое животное в джунглях, но он король»