Гвоздик – о победе Усика над Джошуа: «Александр на голову выше по своему классу»

Бывший чемпион мира по боксу назвал ожидаемой победу во втором поединке против .

«Мне кажется, что Усик на голову выше по своему классу, чем Джошуа. Руководствуясь этим правилом, перед первым боем Саши с Джошуа говорил, что, болея за Сашу, отдал бы 55% в пользу Джошуа в моем прогнозе на этот бой.

Я думаю, что проблема здесь не в этом, а с его ментальным состоянием. Он просто не может осилить Сашу – его манеру ведения боя и его стиль. Это просто та задача, которую он не может решить», – сказал Гвоздик.

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