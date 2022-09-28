Гвоздик – о победе Усика над Джошуа: «Александр на голову выше по своему классу»

Теги тяжелый вес Александр Усик Александр Гвоздик Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик назвал ожидаемой победу Александра Усика во втором поединке против Энтони Джошуа.

«Мне кажется, что Усик на голову выше по своему классу, чем Джошуа. Руководствуясь этим правилом, перед первым боем Саши с Джошуа говорил, что, болея за Сашу, отдал бы 55% в пользу Джошуа в моем прогнозе на этот бой.

Я думаю, что проблема здесь не в этом, а с его ментальным состоянием. Он просто не может осилить Сашу – его манеру ведения боя и его стиль. Это просто та задача, которую он не может решить», – сказал Гвоздик.

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