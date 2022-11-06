Хабиб – о прозвище «Орел»: «Я хотел, чтобы меня называли «Дагестанским орлом», но это было слишком длинно»

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о происхождении прозвища «Орел».

Изначально уроженец Дагестана хотел себе другое прозвище, однако в UFC попросили сделать его покороче.

«Когда я подписывал контракт с UFC, я хотел, чтобы они называли меня «Дагестанский орел».

Я хотел такое себе прозвище, но в UFC сказали: «У тебя будет Хабиб «Дагестанский орел» Нурмагомедов. Слишком длинно. Слишком».

В результате решили сократить и оставить просто «Орел». Хорошо, других орлов не было, и я согласился», – сказал Хабиб.

«Тебе нужно пожертвовать всем, что у тебя есть». Хабиб рассказал, как добиться успеха в ММА

Хабиб: «Я поддерживаю вес в 93 кг. Я хочу быть в этом весе следующее лет десять. Такая у меня цель»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные