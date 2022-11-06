Хабиб – о прозвище «Орел»: «Я хотел, чтобы меня называли «Дагестанским орлом», но это было слишком длинно»

Бывший чемпион в легком весе рассказал о происхождении прозвища «Орел».

Изначально уроженец Дагестана хотел себе другое прозвище, однако в UFC попросили сделать его покороче.

«Когда я подписывал контракт с UFC, я хотел, чтобы они называли меня «Дагестанский орел».

Я хотел такое себе прозвище, но в UFC сказали: «У тебя будет Хабиб «Дагестанский орел» Нурмагомедов. Слишком длинно. Слишком».

В результате решили сократить и оставить просто «Орел». Хорошо, других орлов не было, и я согласился», – сказал Хабиб.

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Хабиб: «Я поддерживаю вес в 93 кг. Я хочу быть в этом весе следующее лет десять. Такая у меня цель»