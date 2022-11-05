Хабиб рассказал, кого из бойцов ММА считал кумирами в юности: «Федор, Маурисио Руа и Сен-Пьер»

Бывший чемпион UFC в легком весе рассказал, кто из бойцов ММА были его кумирами в юности.

«Когда я рос, у меня было два, может быть, три любимых бойца. Когда мне было 16 лет, они были на своем пике. Это Федор Емельяненко, и .

Да, их было трое и тогда они были на пике. Чемпионы UFC и Pride. Я рос на их боях. Когда я впервые встретился с ними лично, то был очень эмоционален. Ведь я рос на их боях», – сказал Хабиб.

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