«Тебе нужно пожертвовать всем, что у тебя есть». Хабиб рассказал, как добиться успеха в ММА

Бывший чемпион в легком весе на своем примере рассказал, как добиться успеха в смешанных единоборствах.

«Всю жизнь я делал одно и то же – стабильность. Если нет стабильности, если ты не восстанавливаешься между тренировками, то никогда не добьешься успеха.

Нужно тренироваться и каждый день отрабатывать одно и то же: спарринг, грэпплинг, борьба, бег, лапы, мешок, все это боец должен делать абсолютно каждый день.

Если ты хочешь заниматься ММА, то не можешь петь, а потом войти в клетку и стать бойцом. Каждый день нужно делать одно и то же на протяжении многих лет. Тебе нужно пожертвовать всем, что у тебя есть.

Я знаю многих спортсменов, которым стало скучно. Они хотят чего-то нового, но когда ты немного отклоняешься от своего пути, то ты проигрываешь. Нужно идти по одной дороге каждый день.

Меня спрашивают, откуда у меня хороший грэпплинг, топ-контроль, борьба и выносливость. Я просто боролся каждый день по часу без остановок. Один час, представляете? И постоянно новые соперники.

Потом после борьбы упражняешься, тягаешь железо, бегаешь, работаешь на лапах, с тренером, а между тренировками нужно восстановление. Как это сделать? Многие не понимают, зачем восстанавливаться. Многие думаю, что это массаж или просто ничего не делать.

Для меня восстановление равно сон. Это самое главное. Между тренировками необходимо поспать хотя бы два-три часа. Всю свою жизнь я старался поспать в дневное время.

Много людей между тренировками ходят на работу, потому что им нужно зарабатывать. Не каждый боец может не работать, но если ты хочешь добиться успеха, то так не выйдет. Нужно пожертвовать жизнью.

Многие талантливые люди ленивы. Я не скажу, что 100%, но 99% точно. Бог дал им талант, а они думают: ну и ладно. А парням, у которых нет таланта, приходится пахать. Они жертвуют временем и своей жизнью, но при этом становятся дисциплинированными.

Я знаю людей, которые не тренируются по полгода и приходят в зал с тем же весом. Потому тренируются всего месяц и возвращают форму. Такие действительно есть, но большинство, когда забрасывают тренировки, никогда не возвращаются.

У каждого уникальный организм. Все разные. Кому-то Бог дал большую силу, а кто-то очень умный, но мышцами не обладает. Все мы разные, но большинство талантливых людей ленивы», – сказал Нурмагомедов.

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