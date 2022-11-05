Хабиб: «Я поддерживаю вес в 93 кг. Я хочу быть в этом весе следующее лет десять. Такая у меня цель»

Бывший чемпион в легком весе рассказал о рационе питания и диете после завершения карьеры.

«Мне нравится курица, нравятся салаты. Бургеры я тоже люблю, но не все. Мне нравятся качественные бургеры и газировка.

Но сейчас, в последние несколько дней, почти неделю я на диете. Потому что иногда тренируюсь вместе с парнями.

Когда работаешь с ними, бегая, качаясь, занимаясь кроссфитом, нарабатывая кондиции, чувствуешь себя тяжелым. Тогда я говорю: «Ладно, через несколько дней тренировка повторится, и я похудею, чтобы справляться лучше».

Уберите газировку из своего рациона и скинете за две недели несколько килограмм. Нужно себя контролировать. Каждый раз, вставая на весы и понимая, что набрал пару кило, я стараюсь вернуть вес.

Я поддерживаю вес в 93 кг. Я хочу быть в этом весе следующие десять лет. Такая у меня цель – не больше 93 кг. Меньше удержаться очень сложно: 88-89 кг приходится держать диету, тогда энергии не хватает», – сказал Хабиб.

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