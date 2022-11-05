Хабиб: «Я поддерживаю вес в 93 кг. Я хочу быть в этом весе следующее лет десять. Такая у меня цель»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о рационе питания и диете после завершения карьеры.
«Мне нравится курица, нравятся салаты. Бургеры я тоже люблю, но не все. Мне нравятся качественные бургеры и газировка.
Но сейчас, в последние несколько дней, почти неделю я на диете. Потому что иногда тренируюсь вместе с парнями.
Когда работаешь с ними, бегая, качаясь, занимаясь кроссфитом, нарабатывая кондиции, чувствуешь себя тяжелым. Тогда я говорю: «Ладно, через несколько дней тренировка повторится, и я похудею, чтобы справляться лучше».
Уберите газировку из своего рациона и скинете за две недели несколько килограмм. Нужно себя контролировать. Каждый раз, вставая на весы и понимая, что набрал пару кило, я стараюсь вернуть вес.
Я поддерживаю вес в 93 кг. Я хочу быть в этом весе следующие десять лет. Такая у меня цель – не больше 93 кг. Меньше удержаться очень сложно: 88-89 кг приходится держать диету, тогда энергии не хватает», – сказал Хабиб.
Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!
Генри Сехудо: «Махачев станет двойным чемпионом. Таким же доминирующим, как Хабиб»
Комментарии